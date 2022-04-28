Экономист высказался о возможном размере индексации МРОТ в России

Экономист Беляев счел высоким вероятный уровень индексации МРОТ в России

Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в размере 9 процентов — достаточно высокая и близкая к адекватной, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогноз по размеру индексации в России он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что МРОТ и прожиточный минимум в России намерены проиндексировать на 9 процентов. Другой источник издания заявил о диапазоне от 8 до 10 процентов.

Индексация в условиях спада ВВП

Такая индексация потребует достаточного количества средств, которые государству надо будет найти или в резервах, или в каких-то поступлениях новых средств, отметил Беляев. Кроме того, по его словам, стоит учитывать, что МРОТ и прожиточный минимум планируют проиндексировать на фоне прогнозируемого спада валового внутреннего продукта (ВВП).

«Сейчас прогнозируют спад ВВП на 10 процентов, и в условиях даже прогнозируемого спада ВВП нашли в себе силы и нашли возможности повысить МРОТ и прожиточный минимум на 9 процентов. Чтобы повысить на ростовых характеристиках, большого ума не надо, а вот на спаде это труднее», — высказался экономист.

Как объяснил аналитик, спад ВВП в России ожидается не из-за санкций, а из-за того, что стране в условиях санкций придется заниматься реструктуризацией в области экономики, которая всегда предполагает паузу в развитии.

«Реструктуризация всегда предполагает паузу в развитии для того, чтобы консолидировать эту платформу и в дальнейшем получить эту платформу, отталкиваясь от которой уже можно будет начать развитие на новой основе. Эта пауза должна быть обязательно, и это переформатирование может быть на пользу экономике, это повод и сигнал для того, чтобы реструктуризоваться на новой производственной базе, более эффективной», — уточнил он.

Ожидаемый уровень инфляции

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил уровень инфляции в 2022 году в 20,7 процента. По словам Беляева, инфляция в России действительно развивается достаточно высокими темпами, однако вряд ли достигнет такого порога.

Оценка Кудрина в 20 процентов, скорее всего, относится к какой-то узкой группе продовольственных товаров, на которые он и среагировал. Если брать по более широкому кругу товаров, то, наверное, годовая инфляция будет на уровне 10 процентов, а, значит, по итогам периода тоже потребуется какая-то коррекция прожиточного минимума и МРОТ Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Повышение выплат

Повышение МРОТ и прожиточного минимума обычно предполагает повышение каких-то других выплат, обратил внимание Беляев. Так, по его словам, в ближайшее время можно ожидать повышения в социальной сфере, например, доиндексацию пенсий или какие-то разовые выплаты. Кроме того, повышение МРОТ — это сигнал частным предпринимателям о том, что они не могут платить своим сотрудникам меньше этой суммы.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий, а также пособий и зарплат бюджетников.

14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат.

В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ — 12 654 рубля. При повышении на 9 процентов они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.