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Сбитая кортежем Пашиняна беременная женщина погибла

Кортеж премьера Армении Пашиняна сбил беременную женщину в Ереване, она погибла

Фото: Pixabay

Сбитая кортежем премьер-министра Армении Никола Пашиняна беременная женщина погибла. Об этом сообщает URA.RU.

Известно, что сразу после ДТП пострадавшую доставили в медицинский центр «Наири». В приемной отметили, что она была жива, когда ее привезли, но находилась в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что спасти ее медикам не удалось. Пашинян связался с отцом погибшей, выразил соболезнования ему и членам семьи и гарантировал объективное расследование.

О том, что кортеж премьер-министра попал в ДТП в Ереване и сбил молодую женщину, стало известно 26 апреля. В мае 2021 года уже сообщалось, что автомобиль из кортежа Пашиняна попал в аварию, столкнувшись в столице на перекрестке с легковушкой и мотоциклом. Пострадали два человека.

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Марина Совина
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