Известный шансонье обратился к Соловьеву с вопросом «ты чего заблатовал?»

Шансонье Новиков раскритиковал Соловьева, назвавшего Куйвашева «губернатором в законе»

Известный уральский шансонье Александр Новиков записал видеообращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «губернатором в законе». Ролик, в котором он осудил поведение телеведущего и раскритиковал его, опубликован на странице певца в соцсети «ВКонтакте».

«Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир [Соловьев], следить за языком. (...) А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна, и обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком», — обратился к Соловьеву певец.

Новиков отметил, что прожил в Екатеринбурге более 50 лет и поэтому ему было «достаточно дико и обидно слышать» слова Соловьева о городе. Шансонье посоветовал журналисту позвонить Куйвашеву и принести ему извинения за свои заявления или «хотя бы объясниться» перед губернатором. «Куйвашев — человек добрый и незлопамятный. Зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые. Не будем зубоскалить и мстить. Сделай так. Это будет по-мужски», — заключил он.

28 апреля Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком» после того, как журналист в эфире авторской программы «Соловьев Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Губернатор допустил, что многие жители города захотят встретиться с телеведущим, чтобы ответить на необоснованные обвинения. После этого Соловьев назвал Куйвашева «губернатором в законе» и «губернаторам на понтах».

Выпуск программы «Соловьев Live», во время которого журналист резко высказался о Екатеринбурге, был показан 27 апреля. Во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым телеведущий заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Якушев согласился с мнением журналиста, но при этом отметил, что в Екатеринбурге занимаются патриотическим воспитанием.