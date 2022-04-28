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Соловьев рассорился с пожелавшим ему следить за языком губернатором Куйвашевым

Соловьев назвал пожелавшего ему следить за языком Куйвашева «губернатором в законе»
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пожелал ему «следить за языком», и рассорился с ним. Телеведущий назвал Куйвашева, возмутившегося из-за его слов о жителях Екатеринбурга, «губернатором в законе» и «губернатором на понтах».

Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить?! То есть я теперь должен [с тобой] говорить как с губернатором, или там следить за базаром? (...) То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? (...) За языком следить? Это у нас теперь [говорит] государственный муж. Ты смотри, сильный, смелый стал

телеведущий Владимир Соловьев

Ведущий также обвинил губернатора Свердловской области в том, что на нем сказывается «уралмашевское прошлое». «Не заводов, а преступных группировок бандитских», — счел Соловьев. Кроме того, он спросил Куйвашева, не собирается ли он присоединиться к неонацистам, которых задержали по подозрению в попытке покушения на Соловьева.

Ранее Куйвашев и мэр Екатеринбурга осудили Соловьева за слова о жителях города

Поводом для эмоциональных высказываний Соловьева стало видеообращение, которое Куйвашев опубликовал утром 28 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор осудил телеведущего за то, что он в разговоре с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

По его мнению, после высказываний Соловьева количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сократится. Куйвашев также выразил уверенность в том, что многие жители города захотят лично встретиться с журналистом, чтобы ответить на его обвинения.

«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — отреагировал Куйвашев на слова телеведущего.

В защиту горожан также выступил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В своем Telegram-канале он признался, что его удивили слова Соловьева. Градоначальник заявил, что у него создалось впечатление, будто журналист ничего не знает о жителях Екатеринбурга.

Орлов отметил, что город живет ради процветания и безопасности России. «80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. Екатеринбург верен традициям, остается городом добра и соучастия», — подчеркнул он.

Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты»

Заявления Соловьева о Екатеринбурге прозвучали в эфире его авторской программы «Соловьев Live» 27 апреля. В разговоре с уральским полпредом журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и городом, который «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Телеведущий, в частности, имел в виду уроженца Екатеринбурга Леонида Волкова (внесен в реестр террористов и экстремистов), который временно исполняет обязанности председателя незарегистрированной партии «Россия будущего».

В эфире у Соловьева полпред Якушев согласился с позицией журналиста, но при этом он уточнил, что в Екатеринбурге работают над патриотическим воспитанием.

За несколько дней до этого стало известно, что на Соловьева готовили покушение

По данным ФСБ, на Соловьева готовилось покушение, о чем стало известно 25 апреля. Утверждалось, что убить телеведущего планировали неонацисты, а заказчиком была Служба безопасности Украины (СБУ).

У задержанных, которых подозревают в организации покушения, обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, пистолеты и патроны, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, гранату, а также поддельные украинские паспорта. Кроме того, у них нашли националистическую литературу и атрибутику с запрещенной символикой.

Утверждается, что все задержанные были гражданами России и членами запрещенной в стране неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. В ФСБ считают, что после убийства Соловьева злоумышленники планировали скрыться за рубежом.

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Евгения Наумова
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