Девушка вместе с матерью снялась в белье для OnlyFans и разбогатела

Daily Star: англичанка Бриттани Оливия разбогатела благодаря откровенному фото с матерью

Англичанка Бриттани Оливия разбогатела благодаря откровенному фото с матерью, которое она разместила на платформе OnlyFans. Соответствующий материал появился на Daily Star.

Жительница Блэкпула рассказала, что в возрасте от 16 до 18 лет ей пришлось много трудиться, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Известно, что она сменила шесть мест работы, но ни одним из них не была удовлетворена. «Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что на самом деле я не хотела работать на кого-то другого. Меня ждало кое-что получше», — отметила собеседница издания.

Впоследствии девушка решила продавать свои интимные снимки на OnlyFans, о чем рассказала матери, которая поддержала ее идею. В итоге англичанки снялись вместе в нижнем белье, и данный кадр привлек внимание многих пользователей сети.

Кроме того, 21-летняя героиня материала похвасталась, что после пришедшего к ней успеха она переехала на Барбадос и в настоящее время зарабатывает на создании откровенного контента до 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 2,3 миллиона рублей).

Ранее в апреле сообщалось, что изучающая парикмахерское искусство девушка-гот Руби Глум из Шотландии стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин. Изначально Глум разместила в TikTok ролик, где плюнула на экран телефона, отвечая юзеру, с чьим мнением была несогласна. Видео стало вирусным, и впоследствии данная идея начала приносить шотландке доход — подписчики мужского пола оказались готовы платить ей большие суммы за подобное унижение.