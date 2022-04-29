Девятилетний ребенок начал шить одежду и привлек внимание Веры Вонг

Девятилетняя Кайя Арагон из США шила одежду и привлекла внимание дизайнера Веры Вонг

Девятилетняя девочка Кайя Арагон из США начала самостоятельно шить одежду и привлекла внимание известного дизайнера. Соответствующую историю публикует Insider.

Мать героини материала Тоня Арагон рассказала, что ее дочь всегда стремилась выделяться среди сверстников с помощью одежды и по этой причине начала практиковать навыки шитья. Обучившись базовым техникам кройки, ребенок продолжил совершенствовать свое мастерство по YouTube-роликам.

Процессом и результатами работы дочери Тоня Арагон регулярно делится в соцсетях. На одну из таких публикаций обратила внимание модный дизайнер Вера Вонг. Она прислала девочке посылку с новой швейной машиной, а также записку, в которой говорилось: «Дорогая Кайя, я рада видеть, как ты реализовываешь свою мечту стать модельером! Поздравляю и желаю удачи. Люблю, Вера».

В интервью Кайя заверила журналистов, что самостоятельно придумывает дизайн одежды и никогда не копирует увиденное. Она также подчеркнула, что начинает свою работу с примерки ткани на манекене, а не с отрисовки эскизов. «Все материалы, которые я выбираю, — мягкие и эластичные. Если ткань кажется красивой, но в действительности она не практична — я ее не использую», — заявила девочка.

В будущем Кайя мечтает изготавливать одежду для актрисы Зендеи и планирует поступить в школу при Институте дизайна.

Ранее в апреле стало известно об австралийской школьнице Пикси Кертис, которая создала собственную бизнес-империю в десять лет и заработала миллионы долларов. С помощью матери Рокси Кертис девочка открыла компанию по продаже детских игрушек и одежды Pixie’s Pixs и стала ее лицом. Через месяц после запуска бизнес принес доход в размере 200 тысяч долларов.