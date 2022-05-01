Российский велогонщик стал победителем многодневки «Тур Романдии»

Российский велогонщик Александр Власов стал победителем многодневки «Тур Романдии»

Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов выиграл многодневку «Тур Романдии». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Завершающий этап гонки прошел в воскресенье, 1 мая, в Швейцарии. Власов стал его победителем, а также занял первое место в общем зачете соревнований. На втором месте в генеральной классификации финишировал швейцарец Джино Медер из команды Bahrain-Victorious. Тройку сильнейших замкнул представитель Cofidis немец Симон Гешке.

«Тур Романдии» проходит с 1947 года. В нынешнем году соревнования состояли из пролога и пяти гонок, которые стартовали 26 апреля. До Власова многодневку выигрывали двое россиян: Павел Тонков в 1997 году и Ильнур Закарин в 2015-м.

Международный союз велосипедистов (UCI) отказался от полного отстранения российских спортсменов от соревнований. Представителям страны можно выступать в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.