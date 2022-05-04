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В Краснодаре захотели установить 50-метровое колесо обозрения

В одном из районов Краснодара захотели установить 50-метровое колесо обозрения

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Колесо обозрения высотой 50 метров захотели установить в Краснодаре. Об этом в среду, 4 мая, сообщает «МК».

Как отмечается, новый аттракцион может появиться в Юбилейном районе города. Предполагается, что полный оборот колесо будет совершать за 15 минут. Таким образом за один час прокатиться на аттракционе смогут до 825 посетителей.

Возвести объект могут уже в 2023 году. При этом глава Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что сначала авторам проекта придется получить одобрение местных жителей. Для этого градоначальник поручил провести опрос среди жильцов располагающихся в Юбилейном районе домов.

По словам Алексеенко, если горожане положительно оценят данную инициативу, проект поддержат и на уровне администрации Краснодара. В частности, власти города смогут предоставить территорию под строительство.

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Варвара Кошечкина
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