В РПЦ изложили свою версию разговора папы Римского и патриарха Кирилла

В РПЦ заявили о некорректном изложении Папой Римским его разговора с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск некорректно трактовал и передал суть своего разговора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Об этом заявили в разъяснении службы коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, опубликованном на сайте организации.

По версии Франциска, патриарх Кирилл посвятил 20 минут рассуждениям о спецоперации России на Украине, оправдывая действия российских военных. При этом, как утверждает понтифик, патриарх зачитывал ему аргументы с листка бумаги. В ответ на это католик призвал патриарха начать искать пути установления мира и сказал, что они оба в качестве священнослужителей не могут «использовать язык политики», а «должны использовать язык Иисуса».

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что подобные высказывания папы Римского не способствуют диалогу между православной и римско-католической церквями, и изложили свою версию разговора. РПЦ не отрицает, что патриарх Кирилл посвятил время объяснениям мотивов российской спецоперации и истории отношений Украины, России и НАТО. Патриарх также отметил, что и он, и Франциск находятся «в разных информационных полях». В ОВЦС заявили, что патриарх Кирилл поставил перед Франциском вопрос о том, как церкви могут способствовать установлению мира и не допустить дальнейшей эскалации. «Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», — заключили в ОВЦС.

В интервью Corriere della Sera Папа Римский Франциск рассказал , что общался с главой РПЦ около 40 минут с помощью Zoom, при этом половину времени иерархи обсуждали российскую спецоперацию на Украине. Папа Римский также заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 4 мая сообщил, что подобных договоренностей о встрече пока нет.

Ранее Франциск выразил надежду, что конфликт на Украине закончится 9 мая, но отметил, что настроен пессимистично. Он добавил, что не видит достаточного желания для установления мира.