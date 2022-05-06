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Юрист оценил шансы Невзорова оспорить арест

Юрист Прядко счел, что журналисту Невзорову будет сложно оспорить решение суда об аресте
Александр Невзоров

Александр Невзоров. Кадр: Александр Невзоров / YouTube

Юрист Михаил Прядко оценил шансы журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) оспорить решение суда о заочном аресте. Об этом специалист высказался в разговоре с «Известиями».

По мнению Прядко, журналист может оспорить решение суда, однако это будет непросто. «Так как Невзоров обвиняется в распространении фейков про Вооруженные силы России, то тут все усложняется не совсем точными формулировками самой статьи и доказательствами в виде материалов, выпущенных на YouTube», — счел юрист.

Собеседник издания отметил, что в случае, если Невзоров будет объявлен в международный розыск, по возвращении в Россию журналиста могут автоматически арестовать. Он также заявил, что в связи с тем, что личность обвиняемого известна, приговор могут вынести заочно в присутствии официального представителя журналиста.

Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Невзорова 6 мая. О соответствующей мере пресечения ходатайствовало следствие. Перед этим МВД России объявило журналиста в розыск в рамках уголовного дела.

22 апреля Минюст включил Невзорова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В список СМИ-иноагентов также был добавлен бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

О том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзорова, стало известно в марте. В ведомстве заявили, что причиной стала публикация журналистом в интернете ложных сведений о действиях Вооруженных сил России в рамках спецоперации на Украине.

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Маргарита Щигарева
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