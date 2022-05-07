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В Берлине разрешили использовать украинский флаг 8 и 9 мая

В сенате Берлине опровергли информацию о запрете украинских флагов 8 и 9 мая

Фото: Захари Шойрер / РИА Новости

Власти Берлина отреагировали на запрет использования украинского флага 8 и 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В сенате Берлина в преддверии мероприятий в честь Дня Победы отметили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет. Однако это коснется только территории пятнадцати мемориалов. «На этих территориях не допускается "никаких флагов или военной символики", исключение будет сделано только для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций», — подчеркнули в сообщении управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.

При этом, как отмечает источник, немецкая полиция проследит, чтобы в городе не проводились мероприятия с целью публичного одобрения спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что в Берлине запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» российские и украинские флаги и знамена, а также военную форму и ее элементы, символы V и Z и георгиевскую ленту в любом виде.

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Мария Винар
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