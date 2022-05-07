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В Союзе биатлонистов России назвали зарплаты тренеров сборной

В Союзе биатлонистов России заявили, что тренеры сборной получают менее 100 тысяч рублей

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via / Global Look Press

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин сравнил зарплаты тренеров сборной страны с гонорарами, которые получают их коллеги из футбола и хоккея. Об этом сообщает ТАСС.

Работающих в биатлоне функционер назвал энтузиастами. «Это не футбол, хоккей или теннис. Зарплаты не такие высокие, даже 100 тысяч рублей не будет, в комплексе дай бог 60-70 тысяч. Я сам десять лет тренером работал, знаю, что это такое», — заявил Векшин.

13 апреля были названы самые высокооплачиваемые биатлонисты России. Эдуард Латыпов и Кристина Резцова в сезоне-2021/2022 заработали не менее 11,7 и 11,4 миллиона рублей соответственно. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Региональные выплаты спортсменам в рейтинге не учитывались.

29 марта IBU приостановил членство СБР. 2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах.

Алексей Гусев
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