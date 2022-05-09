Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино

Фото: пресс-служба губернатора МО

9 мая, в день 77-ой годовщины Победы, губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками поисковых отрядов и юнармейцами в Сквере Победы «Освобождение» в Лотошино возложил цветы к Мемориалу павшим воинам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Здесь увековечены имена 3755 жителей всех сел и деревень округа. Мемориал был открыт в сентябре 2021 года. Авторы вместе с поисковиками собирали фамилии несколько месяцев.

Губернатор пообщался с юными поисковиками, которые участвуют в экспедиции в селе Микулино, где в начале мая обнаружены останки 102 мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1941 году.

«Каждый год в рамках «Вахты памяти» мы открываем поисковый сезон. Порядка 120 команд работает в разных муниципалитетах. Хочу поблагодарить всех, кто возглавляет эти группы. Движение работает не одно десятилетие. Наша главная задача — сохранить память. И над этим работает большое количество людей в разных уголках Подмосковья», — сказал губернатор.

По архивным данным, в Лотошине от рук нацистов погибло около 700 пациентов и врачей областной психиатрической больницы.

Экспедиция проводится в рамках всероссийского мемориального проекта «Без срока давности». Сегодня в 121 поисковом отряде Московской области состоит более 2,5 тысячи человек. Они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы
В российском регионе захотели назвать улицу в честь бывшего главы ДНР
Посол России в Польше рассказал о своем состоянии после нападения в Варшаве
Московский инженер рассказал про послевоенное обучение на заводе
РФС обратится в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости судьи
Российские военные уничтожили украинские вертолеты ракетами «Оникс»
Путин заявил о невозможности решить проблему Донбасса мирно
Певица Нюша объяснила свой отъезд из России
В МИД России прокомментировали нападение на посла в Польше
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.