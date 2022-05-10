Экс-депутата Рады объявили в международный розыск за слова на российском ток-шоу

Киев объявил в международный розыск экс-депутата Рады Киву за заявления на российском ТВ

Киев объявил в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Объявление в розыск было инициировано Госбюро расследований (ГБР) Украины, заявление ведомства цитирует ТАСС.

Пресс-служба ГБР уточнила, что поводом для подобных действий стали заявления Ильи Кивы в эфире российского телевидения — в одном из ток-шоу экс-нардеп якобы «публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине».

Телепередачу, в которой принял участие Кива, в ГБР назвали «пропагандистской».

Илья Кива — экс-депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политик стал известен благодаря своим резонансным поступкам и заявлениям. Так в ноябре 2021 года Кива поздравил киевлян с годовщиной освобождения от нацистов стрельбой из автомата по портретам Гитлера и Бандеры, а Владимира Путина — с днем рождения, после чего парламентария исключили из партии.

Против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. Также Кива призывал спецслужбы убить президента США Джо Байдена. Вскоре после начала спецоперации России на Украине Илья Кива объявил о намерении запросить у России политическое убежище.