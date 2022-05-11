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На Украине спрогнозировали падение транзита российского газа на 18 процентов

«Оператор ГТС Украины» спрогнозировал снижение транзита российского газа на 18 процентов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Транзит российского газа через территорию Украины может снизиться на 18 процентов из-за отсутствия прокачки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Об этом со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщает РИА Новости.

В среду, 11 мая, номинация на прокачку газа через «Сохрановку» находится на нуле, при этом днем ранее она составляла 24 миллиона кубометров. В то же время заявка на прокачку через ГИС «Суджа» возросла на 12 процентов, по сравнению с показателем 10 мая, и достигла 72 миллионов кубометров.

Таким образом, согласно прогнозам ОГТСУ, транзит российского газа через Украину может снизиться на 16,2 миллиона кубометров.

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Ранее цена газа в Европе на открытии торгов превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне остановки части российского транзита через Украину на станции «Сохрановка». При этом ОГТСУ уточнил, что для выполнения транзитных обязательств возможен перенос недоступных мощностей с физической точки соединения «Сохрановка» на «Суджа».

10 мая директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова высказала мнение, что отказ от оплаты российского газа в рублях чреват новым всплеском цен на него в Европе. Эксперт уточнила, что именно от количества пожелавших прекратить сотрудничество с «Газпромом» стран будет зависеть мощность и продолжительность всплеска.

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Алина Гончарова
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