Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

На Красном море появится новый роскошный курорт

В Саудовской Аравии появится первый роскошный курорт Red Sea на Красном море

Фото: Artur Aldyrkhanov / Unsplash

Первый роскошный курорт Саудовской Аравии Red Sea на Красном море появится в 2023 году и сразу начнет принимать первых туристов. Об этом заявил директор по маркетингу проекта Абдалла аз-Захрани, передает РИА Новости.

По его словам, площадь нового объекта составит 28 тысяч квадратных километров. Саудовские власти планируют два этапа строительства. На первом, к концу 2024 года, они собираются возвести 16 отдельных курортов, из них 2 на суше и 14 на побережье, а также построить отели с тремя тысячами номеров. К этому времени на курорте должен заработать собственный аэропорт.

К 2030 году планируется завершить второй этап и построить 22 курорта с восемью тысячами номеров.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Раньше Саудовская Аравия считалась страной, закрытой для посещения иностранцами. Исключение составляли лишь мусульманские паломники. Однако в последние годы королевство старается привлечь как можно больше туристов. Так, в 2019 году были введены электронные визы для путешественников, которые позволяют туристам оставаться в стране до 90 дней. Для ее получения необходимо оплатить сборы в размере 128 долларов.

В феврале 2021 года стало известно, что на острове Шурайра в Красном море начато строительство проекта люксовых отелей с пляжами и лагунами, который сможет составить конкуренцию знаменитым дубайским насыпным островам. При этом отмечалось, что большая часть островов архипелага останется с нетронутой первозданной природой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России
В России зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с сентября 2020 года
ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту
Россиянам рассказали об особенностях получения цифровых шенгенских виз
Великобритания запустит спутники со своей территории
Трейдеры посоветовали не использовать данные Мосбиржи для оценки рубля
Российских горняков эвакуировали из-за задымления в шахте
В Госдуме ответили на признание Литвой России «террористическим государством»
Валерий Меладзе отреагировал на информацию о его отъезде из России
Володин обвинил США в желании устроить «голодомор» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.