Снижение курса валют объяснили

Экономист Григорьев объяснил падение курса валют низким спросом

Из-за введения Центральным Банком (ЦБ) ограничений на валютные операции спрос на евро и доллар в России значительно упал. Это стало одной из причин существенного укрепления курса рубля, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Курс крепчает

Тенденция на снижение стоимости европейской и американской валют на торгах Мосбиржи в четверг, 12 мая, связана с низким спросом, утверждает экономист. Так, курс доллара на торгах опускался ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года. Евро откатывался до 66 рублей впервые с июня 2017 года.

«ЦБ с начала марта ввел целый ряд валютных ограничений на российском рынке. Они связаны с ограничениями на движение капитала из России — просто так отправить деньги в валюте не могут ни частные лица, ни компании. Это можно сделать только по специальным разрешениям, или это могут сделать импортеры по большим контрактам. Это называется концентрацией валютных ценностей в руках государства. Понятно, что деньги не распыляются, они находятся в России, и это обеспечивает большое присутствие иностранной валюты, чтобы курс ее не повышался — нет ее дефицита», — объяснил Григорьев.

Еще одним фактором укрепления рубля по отношению к доллару и евро финансовый эксперт назвал переход России на расчеты в рублях за энергоносители с недружественными странами.

Бывшие партнеры, как их называет президент, отнекиваются от того, что платят рублями, но, судя по всему, они платят именно рублями. Ничем иным объяснить торги по евро на Московской бирже в таком количестве нельзя Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Этот фактор тоже способствует укреплению национальной валюты. У нас снизился импорт по всем позициям, соответственно, спрос со стороны импортеров на евро и доллар тоже снизился. Совокупность этих факторов способствует тому, что у нас национальная валюта так сильно укрепилась», — сказал он.

Ранее в Центробанке назвали причиной укреплений рубля снижение импорта, к которому Россия пришла из-за санкций, введенных против нее после начала спецоперации на Украине.

Движение валют

В ближайшие недели снижение курса иностранных валют по отношению к рублю продолжится, полагает Григорьев. Он связывает это с поступлением в Россию платежей за энергоносители от западных стран.

Движение вниз будет продолжаться. Возможно, будут значения конца 2019 — начала 2020 годов, до пандемии, когда доллар был в интервале 61-64, а евро в интервале 67-68. Это то, что, скорее всего, будет в течение ближайшей недели-двух Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Но нельзя ответить на вопрос о дальнейшем движении, потому что мы не знаем дельнейших планов российских властей. В принципе в силах ЦБ довести доллар и евро ниже», — добавил аналитик.

В то же время рано или поздно случится откат. Он будет связан с ходом спецоперации России на Украине и общим положением дел в экономике у стран Запада, отметил специалист.

«Когда уровень цен прежде всего на энергоносители будет подниматься выше, что будет очень сложно для западных экономик, в этой точке начнутся переговоры сторон о неком взаимном смягчении экономической политики. Как только начнется смягчение, начнут оживать импортные операции, расти спрос на валюту, а граждане начнут больше ездить, курс — подрастать», — пояснил Григорьев.

Брать или не брать?

Тем, кто хочет приобрести валюту, специалист советует не торопиться, а также не покупать всю сумму сразу.

«Если курс зафиксируется где-то на неделю на одном уровне, не будет проседать на рубль-два каждый день, как это сейчас происходит, а будет колебаться в интервалах от 5 до 30 копеек, тогда будет смысл начать совершать покупки. Это будет означать, что доллар и евро достигли равновесия. Дешеветь они не будут, скорее всего, а подорожать могут. И еще один совет: если человек хочет купить, например, пять тысяч сразу, то с учетом такой волатильности я бы начал делать это частями в течение нескольких дней. Таким образом можно снизить возможные потери», — заключил экономист.

Ранее ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля.