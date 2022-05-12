Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Курс доллара впервые с февраля 2020 года опустился ниже 64 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 мая, курс доллара впервые с февраля 2020 года опустился ниже 64 рублей. По состоянию на 17:09 он торгуется на уровне 63,9 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро также находится на многолетних минимумах, опустившись до 66,5 рубля. Главные мировые валюты потеряли почти пять и полтора процента соответственно.

Между тем индекс Мосбиржи с начала дня потерял 3,65 процента, опустившись до 2300 пунктов. Лидерами падения среди «голубых фишек» стали VK (минус 10,4 процента), «Тинькофф» (минус 9,6 процента) и «Яндекс» (минус 7,7 процента).

В последние пару месяцев основными факторами, влияющими на динамику курса рубля, остаются административные и санкционные ограничения. Обязанность экспортеров продавать валютную выручку и отсутствие спроса на доллары и евро ввиду невозможности использовать приводят к многолетним максимумам для рубля.

По данным Bloomberg, российский рубль в 2022 году продемонстрировал наибольший рост по отношению к доллару — 11 процентов. Бурный взлет российской валюты стал одним из факторов резкого снижения дополнительных нефтегазовых доходов в апреле — вместо предполагаемых 798 миллиардов рублей дохода недополучено 133 миллиарда.