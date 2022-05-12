Стали известны подробности о работе черного рынка валюты в России

Продавец с черного рынка рассказал о схеме продажи валюты через Telegram

В условиях валютных ограничений в России сформировался черный рынок, на котором можно приобрести доллары. В специализированных чатах в Telegram пользователи предлагают приобрести или продать валюту по более выгодному курсу и в необходимом объеме. Подробности о работе черного рынка в мессенждере «Лента.ру» обсудила с валютчиками и финансовыми аналитиками.

Валютчик как агрегатор такси

Предложения на черном рынке много, его формируют и профессиональные валютчики, и обычные люди. Курс подвижен, фиксируется только на час.

«Проходной курс сегодня 75 рублей. Встречаемся в банке или в обменнике, где можно проверить деньги. Каждый проверяет свои купюры, которые покупает, и происходит обмен», — объяснил собеседник «Ленты.ру», который продает и покупает валюту через Telegram.

Он представился посредником и объяснил, что работает за комиссию. В данном случае — с покупателя валюты. Для него обменный курс составит 75,5 рубля за доллар.

Появление таких специалистов финансовый аналитик Степан Демура объяснил тем, что сложившаяся на рынке искусственная ситуация выгодна спекулянтам.

«Валюту сейчас купить нельзя, а нужна она многим. В банках ее либо нет, либо есть по невыгодным курсам. Появление посредников очень логично: не все готовы самостоятельно заниматься продажей и покупкой валюты. Они сегодня что-то вроде агрегаторов такси, то есть обеспечивают связь потребителя и продавца услуги», — объяснил он в разговоре с «Лентой.ру».

Кроме комиссии выгода спекулянтов, по словам финансового аналитика Евгений Надоршина, объясняется еще и специфичными рыночными условиями: курс меняется ежедневно, продавец и покупатель работают непосредственно друг с другом, где-то можно и поторговаться, и выбить более выгодную сделку.

Во многом черный рынок формируют сами спекулянты, обычные граждане, пытающиеся сформировать или обналичить валютные накопления. Но Надоршин уверен, что часть рынка могут составлять и челноки.

Часть валюты покупается для целей импорта. У нас возрождаются челноки, которые в 90-е, да и в советские годы обеспечивали определенную часть импорта. Посмотрим, насколько сильным и значимым окажется возрождение этой профессии Евгений Надоршин финансовый аналитик

«Это же черный рынок, он никак не регулируется»

Как и на любом нерегулируемом рынке, в Telegram присутствуют мошенники. Они могут подсунуть поддельную купюру, а могут и просто «кинуть», предложив совершить обмен через онлайн-транзакции.

«Я меняю только безнал, наличка временно недоступна», — заявил один из собеседников «Ленты.ру», предложивший в чате для продажи валюты операцию по курсу, выгодному даже по меркам черного рынка. На вопрос о предоставлении гарантий собеседник заявил, что «не занимается обманом ни за какие деньги».

Я не занимаюсь обманом ни за какие деньги, у меня их у самого достаточно. Вы лучше определитесь с суммой. Сначала вы сможете поменять меньшую сумму, потом, как появится доверие, большую. Дело в том, что нам срочно нужны доллары, проблема в этом. У каждого человека тут своя выгода Покупатель валюты на черном рынке

«Ленте.ру» также стало известно о варианте мошенничества, когда спекулянты предлагают проверить купюры на подлинность не в любом удобном банке, а в конкретной операционной кассе. Собеседники предположили, что сотрудники таких учреждений могут быть в сговоре со злоумышленниками.

«Все может быть, — отметил Демура. — Это же черный рынок, он никак не регулируется ни законодательством, ни правовыми актами. Есть и другая потенциальная угроза: у правоохранителей может появиться палочная система, в рамках которой им нужно будет брать определенное количество фарцовщиков».

Надоршин подчеркнул, что излишняя жесткость по отношению к черному рынку валюты и новым фарцовщикам принесла бы только вред российской экономике.

«Не знаю, сколько есть сотрудников, ресурсов у правоохранительных органов на то, чтобы препятствовать такому роду деятельности. В той части, которая идет к челнокам, это даже вредно, потому что без челноков товары не будут попадать в Россию. И, раз страна не создала никаких массовых альтернативных каналов поставки товаров, стоит оставить челнокам способы получать валюту, ведь других вариантов у них не осталось», — сказал аналитик.

В этих условиях приехать в другую страну с наличной иностранной валютой и закупить товар оказывается самым эффективным и подходящим способом, если, конечно, человек готов принять на себя риски самостоятельного перевоза наличных Евгений Надоршин финансовый аналитик

«В стране может быть 100 миллиардов долларов на руках»

Аналитики уверены, что черный рынок будет существовать либо пока власти не снимут ограничения, дав рынку возможность самостоятельно себя отрегулировать, либо пока на руках у россиян не закончится валютная наличность. Последнее Надоршин считает маловероятным.

«Не берусь утверждать наверняка, откуда сейчас берется валюта на черных рынках. Информация в достаточном объеме просто недоступна с учетом ограничений на статистику, введенных различными ведомствами», — считает аналитик.

По моим оценкам, в стране может быть до 90-100 миллиардов долларов США валюты на руках, этого хватит для того, чтобы рынок мог самостоятельно существовать длительное время Евгений Надоршин финансовый аналитик

Надоршин подчеркнул, что на руку черному рынку валюты играют не только действия российских властей, но и внешние ограничения. «Помимо того, что из-за рубежа в страну валюту никто не завезет, это запрещено санкциями, так еще и безналичные переводы в разрешенном из России объеме не все принимать готовы», — объяснил он.