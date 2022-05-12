В Турции рассказали о расколе Европы из-за вопроса поставок российского газа

Турецкий экономист Карагель заявил, что вопрос поставок российского газа расколол Европу

Турецкий экономист Эрдал Карагель в статье для Yeni Safak рассказал, что среди европейских стран произошел раскол, который касается вопроса поставок российского газа, передает РИА Новости .

Он заявил, что при том, что в настоящее время Европа пытается отказаться от импорта энергоресурсов из России, зависимость государств-членов Евросоюза (ЕС) от российского природного газа составляет около 40 процентов, а для ряда стран Москва является единственным и жизненно важным поставщиком, покрывающим 100-процентную потребность в голубом топливе. В связи с этим у государств возникают разногласия относительно решения данной проблемы, с которыми им, по мнению эксперта, не удастся быстро разобраться.

По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое Эрдал Карагель экономист

Газовый шантаж Киева

Ранее сообщалось, что в среду, 11 мая, резко сократились объемы газа, поступающего в Германию через территорию Украины в Вайдхаус. Отмечалось, что транзит упал почти на четверть по сравнению с предыдущим днем. Недостаток голубого топлива пришлось компенсировать за счет повышения других потоков, в частности из Норвегии и Нидерландов.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Киев в том, что таким образом тот пытался устроить газовую блокаду Европы. Политик подчеркнул, что действия Украины наверняка были согласованы с США, в интересах которых она и действовала. По его словам, в настоящее время нет никаких гарантий безопасности транзита газа через Украину.

Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев Михаил Шеремет депутат Госдумы от Крыма

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в свою очередь, выразил надежду на восстановление транзита газа через Украину в полном объеме. Он объяснил, что Киев обосновал свое решение отсутствием гарантий безопасности из-за ситуации в Луганской области, где невозможно контролировать некоторые станции трубопроводной системы.

Убытки из-за отказа от российского газа

Агентство Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического центра Ember and Global сообщило, что страны Европейского союза сильно недооценивают размер убытков, которые им придется понести в случае отказа от покупки газа у России. По мнению экспертов, речь идет о потере миллиардов долларов.

203 миллиарда евро дополнительных расходов на энергию будут иметь правительства стран Евросоюза даже в случае сокращения поставок из России к 2030 году

Отмечается, что данная цифра может увеличиться в том случае, если не будет разработан план по диверсификации поставок и развитию возобновляемых источников энергии.

Газета Financial Times привела свои данные о стоимости отказа ЕС от российских нефти и газа. Из прогноза следует, что избавление от энергетической зависимости от России в ближайшие пять лет обойдется странам в 195 миллиардов евро. Эксперты подчеркнули, что для того, чтобы добиться быстрого снижения зависимости от ископаемого топлива, необходимо совершить переход на чистую энергию.