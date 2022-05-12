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В Госдуме обвинили Украину в попытке устроить газовую блокаду Европы

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Киев стремится устроить газовую блокаду Европы

Фото: @NaftogazUK

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Украину в попытке устроить газовую блокаду Европы. По его мнению, Киев действует в интересах США, прекращая транзит российского газа, передает РИА Новости.

«Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев», — заявил парламентарий.

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Шеремет добавил, что гарантий безопасности транзита через Украину в настоящее время нет. Он предложил Европе перестать рассчитывать на Киев и рассмотреть альтернативный вариант поставок газа.

Депутат указал, что единственной возможностью восполнить газовый дефицит европейских стран является немедленная реанимация газопровода «Северный поток-2», который не был запущен под давлением США. Парламентарий заключил, что это надежная, стабильная и гарантированная транзитная магистраль.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) сообщил, что прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области в среду, 11 мая. Подобное решение объяснили наступлением форс-мажорных обстоятельств.

В «Газпроме» в ответ заявили, что не видят препятствий для продолжения транзита газа в прежнем режиме. Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов также добавил, что украинской стороне не было предоставлено никаких подтверждений якобы имеющего место форс-мажора.

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Марина Совина
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