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Volkswagen сделает половину автомобилей электрическими

Volkswagen намерен сделать половину своих машин электрическими к 2030 году

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен выпустить 800 тысяч электромобилей в этом году и 1,3 миллиона в следующем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Volkswagen работает над тем, чтобы сделать половину своих машин электрическими к 2030 году. Продажи электромобилей растут, несмотря на падение общего объема поставок, заявил директор по продажам Хильдегард Вортманн.

В состав концерна Volkswagen входят такие бренды, как ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati и Porsche. По словам исполнительного директора Герберта Дисса, нынешнее время идеально подходит для первичного размещения акций спортивного автопроизводителя Porsche. Выход на IPO запланирован в четвертом квартале этого года.

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В конце апреля Европу призвали уйти от использования бензина. Автопроизводители должны полностью отказаться от ископаемого топлива с 2040 года. Audi задумала прекратить продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2033 года. Материнская компания Audi — Volkswagen — собирается отказаться от производства автомобилей с ДВС с 2035 года в Европе, а затем в Китае и США.

Платон Щукин
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