Психиатр предупредил о нарушениях в мозге после коронавируса

Врач-психиатр Хайкин заявил, что после COVID-19 у пациентов может ухудшиться память

Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин рассказал о нарушениях в мозге после перенесенного COVID-19. Его слова передает URA.RU.

Хайкин считает, что после коронавируса у пациентов может ухудшиться память, у пожилых людей — снизиться умственная работоспособность, в молодом и среднем возрасте — возникнуть тревожные расстройства. Также он предупредил о бессоннице у разных возрастных групп. По его словам, все это может развиться через несколько месяцев после перенесенного вируса. Он пояснил, что тревожные расстройства встречаются только у молодых, поскольку они более гибкие эмоционально. Кроме того, у людей с чувством повышенной ответственности также высок риск развития тревожных расстройств, заявил он.

Врач отметил, что в случае проявления одного из трех симптомов, необходимо обращаться к психиатру. «Если появляется или усиливается что-то из этой триады, нужно обращаться к врачу. И не нужно бояться идти к психиатру. Также в этом вопросе может помочь невролог», — резюмировал он.

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