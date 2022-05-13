Россиянин вспомнил старую обиду и забил до смерти знакомого

В Кемеровской области россиянин предстанет перед судом за забитого до смерти знакомого

В Кемеровской области 49-летний россиянин предстанет перед судом за забитого до смерти знакомого. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняемый и его жертва пили алкоголь в гостях у общей знакомой. В какой-то момент злоумышленник припомнил приятелю старую обиду и принялся избивать его, нанося множественные удары по голове и телу. Потерпевший самостоятельно сумел покинуть жилище и добраться домой, где ему стало плохо. Знакомая вызвала скорую помощь, но прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь.

Следователям удалось установить компанию, в которой убитый проводил время, и задержать подозреваемого. СКР возбудил и расследовал дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщает региональное управление СКР.

29 апреля сообщалось, что в Якутии россиянка забила до смерти ревновавшего ее знакомого подручными предметами.