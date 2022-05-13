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Россиянам назвали способ погасить задолженность по ипотеке при нехватке денег

Риелтор Барсуков: при нехватке денег для погашения ипотеки лучше обратиться в банк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россиянам рассказали, что делать в случае нехватки денег на погашение ипотечного кредита. Способ справиться с задолженностью назвал риелтор Константин Барсуков, его слова передает издание «Слово и Дело».

Барсуков посоветовал не задерживать выплату по ипотеке при попадании в тяжелую финансовую ситуацию — вместо этого лучше сразу обратиться в банк для реструктуризации кредита. «В течение нескольких месяцев вы существенно сократите платежи для того, чтобы за полгода решить жизненные проблемы и потом, когда начнете нормально зарабатывать, вернуться к выплатам по ипотеке», — пояснил риелтор.

Эксперт добавил, что доведение до исполнительного листа — крайняя мера. В случае отказа заемщика общаться с банком, кредитная организация обратится в суд и продаст взятую в ипотеку квартиру с торгов ниже рыночной цены. Выгоднее будет переехать в съемное жилье и продать недвижимость самостоятельно, а вырученные деньги направить на погашение долга.

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Барсуков призвал правительство пересмотреть условия ипотечных каникул — по его мнению, на данный момент мера недостаточно эффективно поддерживает граждан. Также риелтор считает нужным отказаться от лимита жилищного кредита в 6 и 12 миллионов рублей, так как для больших семей квартиры дороже не роскошь, а необходимость.

Ранее в России разрешили сочетать два вида ипотеки — льготную и рыночную. По словам вице-премьера страны Марата Хуснуллина, инициатива позволит увеличить лимит кредита до 15-30 миллионов рублей в зависимости от региона.

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Александра Качан
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