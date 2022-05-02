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В России разрешили сочетать два вида ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин заявил о возможности сочетать льготную и рыночную ипотеки в России

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России станет возможным сочетать два вида ипотеки — рыночную и льготную. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По данным вице-премьера, такая инициатива позволит увеличить лимит кредита до 15-30 миллионов рублей в зависимости от региона. «Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 или 6 миллионов, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил Хуснуллин.

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1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9 процентов и продлении действия этой программы до конца 2022 года. В кабмине отметили, что эта мера позволит поддержать строительную отрасль и повысить доступность жилья для российских семей.

Ранее в России допустили введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья. Хуснуллин допустил нововведение в случае, если правительство в результате мониторинга зафиксирует нехватку этих мер. Он напомнил, что первичный и вторичный рынок недвижимости связаны, поскольку россияне нередко приобретают квартиры в новостройках, продавая другие.

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Варвара Кошечкина
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