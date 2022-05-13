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Россиянин совершил суицид в отделе полиции

В Воронеже 59-летний мужчина совершил суицид в отделе полиции

Фото: Shutterstock

В Воронеже 59-летний мужчина совершил суицид в отделе полиции № 3. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщают «Вести Воронеж».

По данным издания, трагедия произошла в пять часов утра 11 мая. Как пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталью Куликову, сейчас по факту случившегося проводится служебная проверка.

Ранее стало известно, что в Норильске 37-летний россиянин скончался в отделе полиции после задержания. Во время составления протокола он пожаловался на плохое самочувствие. Стражи порядка вызвали скорую, однако после приезда медиков состояние мужчины резко ухудшилось, в отдел вызвали реанимационную бригаду, но спасти его не удалось.

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Елизавета Новикова
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