Ранее судимый за разбой россиянин скончался в отделе полиции после задержания

В Норильске 38-летний задержанный скончался в отделе полиции, МВД проводит проверку

В Норильске 38-летний россиянин скончался в отделе полиции после задержания, по факту случившегося проводится служебная проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Красноярского края.

По данным ведомства, местная жительница обратилась в полицию после того, как ее экс-супруг, который ранее был судим за разбой, в состоянии алкогольного опьянения пытался выбить дверь в ее квартиру и проникнуть в жилище. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Во время составления протокола он пожаловался на плохое самочувствие. Стражи порядка вызвали скорую, однако после приезда медиков состояние задержанного резко ухудшилось, в отдел вызвали реанимационную бригаду, однако спасти мужчину не удалось.

По информации издания Mash, при задержании мужчина вырывался, поэтому стражи порядка ударили его в живот, а в отделе он скончался от разрыва селезенки.