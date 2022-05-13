Украинцы взломали виллу россиянина в Ницце и поселились на ней

BFMTV: четверо украинцев незаконно поселились на вилле россиянина в Ницце, их арестовали

Четверо граждан Украины взломали виллу в Ницце, принадлежащую россиянину, и незаконно поселились на ней. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, украинцы сменили замки на входе в здание. Присутствие на вилле посторонних людей заметил друг хозяина и вызвал правоохранителей. Взломщиков арестовали. По данным полиции, они утверждали, что знакомы с владельцем дома.

Отмечается, что россиянину сообщили о происшествии. На данный момент он пытается вернуться во Францию. Указанная вилла не попала под санкции стран Европейского союза.

7 мая сообщалось, что в Испании украинец брызнул из перцового баллончика в лицо россиянке. Инцидент произошел в городке Ориуэла Коста. Уроженец Одессы работал у женщины поваром в кафе. Он начал настраивать против нее украинских коллег и говорил, что хочет разгромить заведение.