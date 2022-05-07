В Испании украинец брызнул из перцового баллончика в лицо россиянке

В Испании повар из Одессы брызнул из перцового баллончика в лицо хозяйке кафе из России

В Испании украинец брызнул из перцового баллончика в лицо россиянке. Кадры потасовки опубликованы в Telegram-канале «360».

Инцидент произошел в городке Ориуэла Коста. Как сказано в сообщении, хозяйка кафе Кристина наняла поваром уроженца Одессы. Он начал настраивать против нее украинских коллег и говорил, что хочет разгромить заведение. Спустя две недели повар напал на мужа Кристины, а в нее брызнул из баллончика.

Девушка обратилась в госпиталь, где медики зафиксировали побои. Она также намерена подать в суд на мужчину.

24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.