Названо модное на протяжении последних 50 лет платье

WWD: платье с рюшами дизайнера Нормы Камали остается модным на протяжении 50 лет

Модный редактор Эмили Доуз навала наряд, который остается модным на протяжении последних 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте WWD.

Речь идет о платье на одно плечо с рюшами, созданном дизайнером Нормой Камали в 1970-х годах. Доуз отметила, что в настоящее время тысячи экземпляров данного изделия по-прежнему покупаются каждую неделю. Более того, появляясь в магазинах, они почти всегда распродаются с рекордной скоростью.

Известно, что в упомянутом наряде героиня актрисы Сары Джессики Паркер появилась в сиквеле «Секса в большом городе» — сериале «И просто так». В то же время платье Камали выбирали для выхода в свет и другие знаменитости: члены семьи Кардашьян, а также модели Алессандра Амбросио и Эшли Грэм.

Алессандра Амбросио Фото: Chance Yeh / Getty Images for Ocean Resort Casino

Эксперт заявила, что за прошедшие годы дизайн изделия претерпел несколько незначительных изменений. Так, к наряду добавили поддерживающее внутреннее боди, а при его производстве стали использовать более современные ткани.

Ранее в мае модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали одежду в стиле куклы Barbie новым трендом у женщин. Они отметили, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, начали появляться в гардеробах у знаменитостей. Так, американская актриса и певица Оливия Родриго выбрала для визита в Белый дом пиджак и юбку в клетку данного оттенка из коллекции модного дома Chanel 1995 года.