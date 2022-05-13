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Названо модное на протяжении последних 50 лет платье

WWD: платье с рюшами дизайнера Нормы Камали остается модным на протяжении 50 лет
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер. Фото: Jose Perez / SplashNews.Com / Legion-media.ru

Модный редактор Эмили Доуз навала наряд, который остается модным на протяжении последних 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте WWD.

Речь идет о платье на одно плечо с рюшами, созданном дизайнером Нормой Камали в 1970-х годах. Доуз отметила, что в настоящее время тысячи экземпляров данного изделия по-прежнему покупаются каждую неделю. Более того, появляясь в магазинах, они почти всегда распродаются с рекордной скоростью.

Известно, что в упомянутом наряде героиня актрисы Сары Джессики Паркер появилась в сиквеле «Секса в большом городе» — сериале «И просто так». В то же время платье Камали выбирали для выхода в свет и другие знаменитости: члены семьи Кардашьян, а также модели Алессандра Амбросио и Эшли Грэм.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Фото: Chance Yeh / Getty Images for Ocean Resort Casino

Эксперт заявила, что за прошедшие годы дизайн изделия претерпел несколько незначительных изменений. Так, к наряду добавили поддерживающее внутреннее боди, а при его производстве стали использовать более современные ткани.

Ранее в мае модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали одежду в стиле куклы Barbie новым трендом у женщин. Они отметили, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, начали появляться в гардеробах у знаменитостей. Так, американская актриса и певица Оливия Родриго выбрала для визита в Белый дом пиджак и юбку в клетку данного оттенка из коллекции модного дома Chanel 1995 года.

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Алина Гостева
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