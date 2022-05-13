Названо модное на протяжении последних 50 лет платье
Модный редактор Эмили Доуз навала наряд, который остается модным на протяжении последних 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте WWD.
Речь идет о платье на одно плечо с рюшами, созданном дизайнером Нормой Камали в 1970-х годах. Доуз отметила, что в настоящее время тысячи экземпляров данного изделия по-прежнему покупаются каждую неделю. Более того, появляясь в магазинах, они почти всегда распродаются с рекордной скоростью.
Известно, что в упомянутом наряде героиня актрисы Сары Джессики Паркер появилась в сиквеле «Секса в большом городе» — сериале «И просто так». В то же время платье Камали выбирали для выхода в свет и другие знаменитости: члены семьи Кардашьян, а также модели Алессандра Амбросио и Эшли Грэм.
Эксперт заявила, что за прошедшие годы дизайн изделия претерпел несколько незначительных изменений. Так, к наряду добавили поддерживающее внутреннее боди, а при его производстве стали использовать более современные ткани.
Ранее в мае модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали одежду в стиле куклы Barbie новым трендом у женщин. Они отметили, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, начали появляться в гардеробах у знаменитостей. Так, американская актриса и певица Оливия Родриго выбрала для визита в Белый дом пиджак и юбку в клетку данного оттенка из коллекции модного дома Chanel 1995 года.