Началась разработка чипа для PlayStation 6

TechSpot: AMD начала разработку процессора для игровых консолей следующего поколения

AMD запустила в разработку чип нового поколения для консолей. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа ссылаются на профиль компании в LinkedIn, где появился обновленный список вакансий. Согласно официальному источнику, AMD собирается нанять инженеров, которые бы приняли участие в разработке процессора нового поколения. В описании вакансии говорится, что соискатель может оказаться в команде разработчиков графического чипа RDNA для консолей PlayStation и Xbox. По словам авторов издания, в факте поиска сотрудников для работы над новыми процессорами нет ничего удивительного, так как AMD уже готовится к созданию оборудования для консолей следующего поколения. Специалисты предположили, что созданный AMD процессор появится в игровых приставках нового поколения — например, PlayStation 6.

«Может показаться преждевременным начинать разработку оборудования для систем следующего поколения, когда текущих консолей по-прежнему мало, но это нормально», — объяснили авторы. По словам журналистов, на разработку подобных масштабных проектов обычно уходит несколько лет.

Летом 2020 года аналитики издания DigiTimes заявили, что Sony собирается поддерживать консоль PlayStation 5 обновлениями до пяти лет. При этом жизненный цикл PlayStation 4, судя по всему, составит около шести-семи лет.