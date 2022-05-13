Мишустин заявил о росте бюджетных расходов почти на четверть

Премьер России Михаил Мишустин заявил о росте бюджетных расходов почти на 25 процентов

Расходы федерального бюджета за период с января по апрель на годовом уровне выросли почти на 25 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его тезисы на совещании о ходе исполнения бюджета в текущем году приводит «Интерфакс».

«Благодаря росту доходов бюджета удалось увеличить и расходы. Так, в период с января по апрель 2022 года они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — сказал Мишустин.

По его словам, наблюдавшийся рост доходов был обусловлен увеличением нефтегазовых поступлений. По оценкам МЭА, доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Агентство ожидает, что в дальнейшем добыча нефти снизится.

Российский Минфин сократил ожидания по дополнительным доходам бюджета от продажи нефти и газа в мае почти в два раза. В мае он должен составить 414 миллиардов рублей, тогда как в прогнозе на апрель ведомство ожидало 798,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.