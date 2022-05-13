МЭА спрогнозировало рекордное падение добычи нефти в России из-за санкций

МЭА указало на риск снижения добычи нефти в России до минимума за 18 лет в случае эмбарго

Добыча нефти в России в этом году может упасть до 18-летнего минимума из-за западных санкций. Об этом говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Forbes.

Эксперты агентства посчитали, что при ужесточении рестрикций, включая возможное эмбарго, с июля снижение нефтедобычи в стране может достичь трех миллионов баррелей в сутки.

Издание отмечает, что в 2021 году в стране ежесуточно добывалось около 10,9 миллиона баррелей. В апреле 2022 года добыча нефти снизилась на 900 тысяч баррелей из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса, вызванного волной западных санкций. А уже в мае спад нефтедобычи в России может достичь 1,5 миллиона баррелей.

12 мая сообщалось, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) продолжает ждать роста добычи нефти и конденсата в России в 2022 году, понизив прогноз по показателю на 0,33 миллиона баррелей в сутки до 0,1 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК отметили, что ожидают в текущем году роста добычи жидких углеводородов в России в среднем до 10,88 миллиона баррелей в сутки.

6 мая немецкий журнал Spiegel отметил, что Россия в случае введения постепенного запрета на импорт нефти сможет быстро найти новый рынок сбыта. Так как российскую нефть в основном транспортируют на танкерах, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени. Кроме того, сам факт введения эмбарго может повысить цены на ресурсы, так как создаст «ощущение нехватки» нефти на мировом рынке.