В Германии указали на «слабые перспективы» эмбарго ЕС на российскую нефть

Spiegel рассказал о «слабых перспективах» нефтяного эмбарго Европы против России

Евросоюз (ЕС) перешел к угрозам против стран и компаний, сотрудничающих с Москвой из-за риска провала европейского эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, пишет немецкий журнал Spiegel.

Автор статьи рассказал, что Запад стремится «убедительно пригрозить» вторичными санкциями участникам рынка, которые могут помочь России обойти европейские санкции. «Но пока у идеи запретить российскую нефть откровенно слабые перспективы», — оценили ограничительные меры опрошенные журналом эксперты.

Россия в случае введения постепенного запрета на импорт нефти сможет быстро найти новый рынок сбыта, указали аналитики. Так как российскую нефть в основном транспортируют на танкерах, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени, подчеркнул автор.

Кроме того, сам факт введения эмбарго может повысить цены на ресурсы, так как создаст «ощущение нехватки» нефти на мировом рынке.

4 мая постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти.

