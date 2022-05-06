Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии указали на «слабые перспективы» эмбарго ЕС на российскую нефть

Spiegel рассказал о «слабых перспективах» нефтяного эмбарго Европы против России

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) перешел к угрозам против стран и компаний, сотрудничающих с Москвой из-за риска провала европейского эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, пишет немецкий журнал Spiegel.

Автор статьи рассказал, что Запад стремится «убедительно пригрозить» вторичными санкциями участникам рынка, которые могут помочь России обойти европейские санкции. «Но пока у идеи запретить российскую нефть откровенно слабые перспективы», — оценили ограничительные меры опрошенные журналом эксперты.

Россия в случае введения постепенного запрета на импорт нефти сможет быстро найти новый рынок сбыта, указали аналитики. Так как российскую нефть в основном транспортируют на танкерах, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени, подчеркнул автор.

Материалы по теме:
Удар по «цифре». Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
Удар по «цифре».Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
22 апреля 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

Кроме того, сам факт введения эмбарго может повысить цены на ресурсы, так как создаст «ощущение нехватки» нефти на мировом рынке.

4 мая постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН заявила о начале эвакуации гражданских с «Азовстали»
Мужчина попал под четыре машины подряд и погиб
Россия отвергла обвинения в провоцировании продовольственного кризиса
Сделка владельца франшизы KFC и Pizza Hut по продаже бизнеса в России сорвалась
Известный священник рассказал о наемниках в храмах
США сообщили о готовности обеспечить безопасность Швеции и Финляндии
Российский посол заявил об отсутствии угрозы для США
Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций
Российский посол обвинил США в «передергивании» заявлений Москвы
В Германии указали на «слабые перспективы» эмбарго ЕС на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.