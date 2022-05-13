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В леднике найдена огромная беременная рептилия возрастом 139 миллионов лет

Daily Mirror: в Чили найдена окаменелость беременной рептилии возрастом 139 миллионов лет

Фото: Ballista / Wikipedia

В тающем леднике в Чили найдена окаменелость огромной беременной рептилии возрастом 139 миллионов лет с несколькими эмбрионами. Об этом сообщает Daily Mirror.

Четырехметровая рептилия, оказавшаяся ихтиозавром, была впервые обнаружена в 2009 году палеонтологом из Центра антарктических исследований доктором Джудит Пардо-Перес. Однако добраться до места, где был найден образец, было непросто, поскольку для этого требовалось десятичасовое пешее путешествие.

В марте 2022 года Университет Магалланес организовал 31-дневную экспедицию, которой руководила доктор Пардо-Перес, первая женщина-палеонтолог, возглавившая крупную экспедицию в Патагонии.

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Неповрежденные останки были аккуратно собраны с помощью вертолета. Добраться до окаменелости было сложно из-за ряда проблем: трудностей с разбитием лагеря, передвижения по скалистой местности, вероятности встреч с дикими животными и экстремальными погодными условия.

По данным Манчестерского университета, найденный ихтиозавр — единственная беременная самка валанжинско-готеривского возраста (от 129 до 139 миллионов лет из раннего мелового периода), найденная на планете. Во время экспедиции были обнаружены еще 23 новых ихтиозавра.

Ихтиозавров доставили в палеонтологическую лаборатория Музея естественной истории Рио-Секо в Пунта-Аренас, где они будут временно храниться для последующего включения в экспозицию.

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила на пляже странное существо размером с человека. Она сфотографировала находку и лишь после этого поняла, что перед ней гигантский кальмар.

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Рузанна Акмалтдинова
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