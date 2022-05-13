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Раскрыта основная версия смерти российского полковника МВД в своем кабинете

Появилась основная версия смерти российского полковника МВД в своем кабинете

Фото: пресс-служба УТ МВД по УрФО

Раскрыта основная версия смерти российского полковника МВД в своем кабинете — предполагается, что это мог быть инфаркт. Данные в пятницу, 13 мая, публикует сайт E1.ru.

По данным издания, начальник одного из отделов транспортной полиции Евгений Рушков в день смерти, 12 мая, неоднократно жаловался на боль в области сердца, говорил про неприятные ощущения в груди. Ехать в больницу или вызывать скорую 52-летний полковник не стал, понадеявшись, что все само пройдет.

Через некоторое время состояние Рушкова резко ухудшилось; приехавшие на вызов медики не смогли спасти его. Окончательный диагноз станет известен после вскрытия.

Ранее сообщалось, что накануне смерти у Рушкова во время совещания возник конфликт с начальником управления Александром Востриковым из-за показателей работы.

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Леонид Микуляк
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