Российский полковник умер в своем кабинете после конфликта с начальником

В Екатеринбурге полковник полиции умер в своем кабинете во время работы

В Екатеринбурге при невыясненных обстоятельствах умер полковник полиции Евгений Рушков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям издания, Рушков, который занимал должность начальника отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, умер в своем кабинете. На здоровье полковник не жаловался.

Источник издания отметил, что накануне смерти у Рушкова во время совещания возник конфликт с начальником управления Александром Востриковым из-за показателей работы.

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