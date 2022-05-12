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Российский полковник умер в своем кабинете после конфликта с начальником

В Екатеринбурге полковник полиции умер в своем кабинете во время работы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге при невыясненных обстоятельствах умер полковник полиции Евгений Рушков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям издания, Рушков, который занимал должность начальника отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, умер в своем кабинете. На здоровье полковник не жаловался.

Источник издания отметил, что накануне смерти у Рушкова во время совещания возник конфликт с начальником управления Александром Востриковым из-за показателей работы.

Ранее сообщалось, что на Кубани скончался инспектор ГИБДД, получивший травму в новогоднюю ночь от попадания фейерверка в голову.

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Елизавета Новикова
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