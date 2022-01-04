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В российском регионе умер пострадавший от новогоднего салюта полицейский

На Кубани умер инспектор ГИБДД, получивший ранение от фейерверка в новогоднюю ночь

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Кубани умер инспектор ГИБДД, получивший травму в новогоднюю ночь от попадания фейерверка в голову. Об этом сообщает «Подъем».

ЧП произошло около полуночи 1 января рядом со стационарным постом ДПС в Кущевском районе. По неподтвержденным донным, салют запустил казак, дежуривший вместе с полицейскими, однако официально подозреваемый еще не установлен.

Пиротехнический снаряд угодил в голову мужчине и нанес тому открытую черепно-мозговую травму. Инспектор умер в больнице, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что в подполковник полиции погиб при запуске новогоднего фейерверка под Рязанью. Сотрудник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы пускал салюты на заднем дворе частного дома. Мужчина сам устанавливал пусковую установку, а во время запуска фейерверка произошел взрыв, в результате которого он получил травмы черепа и скончался на месте.

29 декабря прошлого года мастер-пиротехник Игорь Алексеев рассказал, что фейерверки не стоит покупать в подземном переходе, лучше использовать для этих целей специализированный лицензионный магазин. Он также отметил, что при запуске упаковку важно надежно закрепить на земле, ведь самая опасная ситуация возникает, когда фейерверк опрокидывается.

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Марина Совина
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