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Попавшим под западные санкции дали налоговые послабления

ФНС дала налоговые послабления для компаний под санкциями

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России дала новое послабление бизнесу с налоговыми долгами. Ведомство дополнило мораторий на блокировку счетов при взыскании задолженностей. ФНС не станет применять обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам, пишет РБК.

Такая мера должна помочь компаниям, попавшим под западные санкции. «Провинившейся» бизнес сможет продолжать работу, делать необходимые закупки и совершать платежи. Послабление будет действовать до 1 июня этого года. Это нужно «в целях снижения рисков неплатежеспособности налогоплательщиков — юрлиц и ИП, пострадавших в новых экономических условиях».

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Однако если налоговый орган заподозрит, что налогоплательщик точно не выполнит свои обязательства, счет заблокируют. С 9 мая налоговым органам запрещено инициировать банкротство налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что ФНС создаст закрытый список компаний, которые попали или могут попасть под санкции. Информацию о них уберут из свободного доступа в онлайн-реестрах. Чтобы попасть в список, необходимо отправить заявку, одобрить которую должно Министерство финансов в течение 30 дней.

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Платон Щукин
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