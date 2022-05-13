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Собчак пошутила над Бородиной из-за фото известного актера

Собчак словами «это другое» пошутила над Бородиной, тайком заснявшей актера Стивена Сигала

Фото: @borodylia

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила над своей бывшей соведущей по реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной, которая тайком сфотографировала известного актера Стивена Сигала и опубликовала снимок в соцсетях. Комментарий появился в личном Telegram-канале Собчак.

По ее словам, Бородина «ненавидит», когда ее тайно фотографируют незнакомцы. «[Она] называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это другое», — подколола Собчак бывшую коллегу, комментируя снимок актера.

Бородина разместила фото Сигала, сделанное во время ее поездки в ОАЭ, в четверг, 12 мая, в сторис своего Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На снимке актер был запечатлен в аэропорту. «Ненавижу, когда так фоткают меня. Прости, Стивен Сигал», — поиронизировала в подписи к фотографии Бородина.

Ранее Бородина раскрыла отношение к Собчак. Телеведущая призналась, что коллега доставила ей много боли во время совместной работы. Она также рассказала об отношении к другой экс-ведущей «Дома-2», Ольге Бузовой.

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Маргарита Щигарева
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