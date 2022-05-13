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ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Сочи неонацистом

Задержанный за подготовку теракта в Сочи неонацист признался, что хотел убить 50 человек

ФСБ показала кадры допроса 30-летнего сторонника неонацизма, задержанного за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Сочи 9 мая. Запись публикует РИА Новости.

Россиянин признался, что 9 мая хотел убить более 50 человек — кинуть гранату в толпу, а затем перестрелять раненых из револьвера. Также задержанный заявил, что является сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн».

О задержании мужчины стало известно 13 мая. У него дома силовики изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, а также холодное оружие. Кроме того, у подозреваемого была найдена рукописная схема планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело.

Мария Рубникович
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