ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Сочи неонациста

ФСБ предотвратила теракт в ТРЦ Сочи 9 мая, задержан готовивший его 30-летний неонацист

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Сочи 9 мая. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Спецслужбы задержали 30-летнего сторонника неонацизма и идеологии массовых убийств по подозрению в подготовке преступления. У него дома силовики изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, а также холодное оружие. Кроме того у подозреваемого была найдена рукописная схема планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело.

12 мая стало известно, что в Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который готовил теракт по согласованию со спецслужбами Украины. Мужчина планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей. Таким образом он хотел вынудить власть прекратить специальную военную операцию России в Донбассе и на Украине.