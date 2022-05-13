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ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Сочи неонациста

ФСБ предотвратила теракт в ТРЦ Сочи 9 мая, задержан готовивший его 30-летний неонацист
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Сочи 9 мая. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Спецслужбы задержали 30-летнего сторонника неонацизма и идеологии массовых убийств по подозрению в подготовке преступления. У него дома силовики изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, а также холодное оружие. Кроме того у подозреваемого была найдена рукописная схема планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело.

12 мая стало известно, что в Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который готовил теракт по согласованию со спецслужбами Украины. Мужчина планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей. Таким образом он хотел вынудить власть прекратить специальную военную операцию России в Донбассе и на Украине.

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Любовь Ширижик
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