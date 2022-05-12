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В Курской области задержан готовивший теракт россиянин

Житель Курской области задержан за подготовку теракта на объекте инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который готовил теракт по согласованию со спецслужбами Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчина планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей. Таким образом он хотел вынудить власть прекратить специальную военную операцию России в Донбассе и на Украине.

Совершив преступление, россиянин собирался уехать на Украину.

Дому у задержанного обнаружили два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу. Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

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Мария Рубникович
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