Цена на российскую нефть в рублях упала до многомесячного минимума

«Ъ»: цена на российский сорт нефти Urals в рублях упала до минимума с августа 2021 года

Стоимость российского сорта нефти Urals в рублях на фоне предлагаемых покупателям скидок и резкого укрепления российской валюты упала до многомесячного минимума. Об этом со ссылкой на данные Investing.com пишет «Коммерсантъ».

По состоянию на 12 мая она продавалась по цене 4,88 тысячи рублей за баррель. В последний раз по такой цене Urals можно было купить 24 августа 2021 года. Еще в начале марта стоимость сорта достигала 15 тысяч рублей.

Исходя из этих цифр, значимыми являются оба фактора. Официальный курс доллара упал в период с 5 марта почти в два раза, а стоимость эталонного сорта нефти Brent сократилась на 17 процентов, до 108 долларов за баррель. Между тем долларовая стоимость барреля Urals сократилась на 25 процентов, до 78 долларов.

Такие скидки российским нефтяным компаниям пришлось делать из-за ситуации на Украине. Многие европейские потребители отказываются от покупки Urals, предпочитая альтернативных поставщиков, так что разрыв в стоимости с Brent достигает уже 30 процентов.

Средняя стоимость российской нефти с начала года составляет 7,4 тысячи рублей при заложенных в бюджете 3,2 тысячи. Однако основной вклад в эту стоимость внесли январь и февраль, уже в апреле цена сократилась до 5,8 тысячи рублей.

В апреле Минфин прогнозировал получить 798,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В мае ведомство отчиталось, что бюджет, напротив, недополучил 133,1 миллиарда рублей. Тем не менее в текущем месяце в министерстве ожидают дополнительных нефтегазовых доходов на уровне 414 миллиардов рублей.