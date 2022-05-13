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Бывшего главу лесничества обвинили в получении взятки в 22,5 миллиона рублей

В Сочи экс-главу лесничества из Красноярского края задержали за взятку в 22,5 млн рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Сочи бывшего главу Иланского лесничества задержали за получение взятки в размере 22,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

По данным следствия, в период с февраля 2018 по декабрь 2020 года он получал деньги от местного предпринимателя. За вознаграждение фигурант выделял ему лесосеки, древесина из которых по договорам купли-продажи поставлялась на строительство домов.

На время следствия экс-лесничего отправили в СИЗО. Во время обысков в его квартире силовики изъяли 700 тысяч рублей. Также на имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 24 миллионов рублей.

29 апреля сообщалось, что ФСБ задержала депутата Севастополя за получение в подарок Porsche Cayenne. Следователи установили, что в 2017-м фигуранту предложили заключить договор на уборку зданий и территорий в Севастополе. Он согласился за подарок в виде машины и пяти процентов отката, составившего 4,7 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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Бывшего главу лесничества обвинили в получении взятки в 22,5 миллиона рублей
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