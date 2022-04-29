ФСБ задержала депутата Севастополя за получение в подарок Porsche Cayenne

Экс-депутата Заксобрания Севастополя подозревают в получении Porsche Cayenne в виде взятки

Сотрудники ФСБ задержали бывшего гендиректора государственного унитарного предприятия Севастополя «Управляющая компания» по подозрению в получении взятки в виде автомобиля и 4,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Речь идет о бывшем депутате Заксобрания Севастополя Игоре Валисе, уточняет РИА Новости. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Следователи установили, что в 2017 году фигуранту дела предложили заключить договор на уборку зданий и территорий в Севастополе, он согласился за подарок в виде Porsche Cayenne Turbo и пяти процентов отката, составившего 4,7 миллиона рублей. После получения подношения с фирмой был заключен договор стоимостью 94 миллиона рублей.

СКР показал оперативное видео задержания подозреваемого.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, задерживающие фигуранта дела, идет обыск. Также показан автомобиль.

Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.