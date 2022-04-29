Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала депутата Севастополя за получение в подарок Porsche Cayenne

Экс-депутата Заксобрания Севастополя подозревают в получении Porsche Cayenne в виде взятки

Фото: Porsche

Сотрудники ФСБ задержали бывшего гендиректора государственного унитарного предприятия Севастополя «Управляющая компания» по подозрению в получении взятки в виде автомобиля и 4,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Речь идет о бывшем депутате Заксобрания Севастополя Игоре Валисе, уточняет РИА Новости. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Следователи установили, что в 2017 году фигуранту дела предложили заключить договор на уборку зданий и территорий в Севастополе, он согласился за подарок в виде Porsche Cayenne Turbo и пяти процентов отката, составившего 4,7 миллиона рублей. После получения подношения с фирмой был заключен договор стоимостью 94 миллиона рублей.

СКР показал оперативное видео задержания подозреваемого.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, задерживающие фигуранта дела, идет обыск. Также показан автомобиль.

Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Медведев анонсировал новый закон о мигрантах
Россияне массово устремились на майские праздники в один регион на поездах
Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса
«Коломенский» купил российский бизнес Fazer
Инстасамка заявила о намерении не возвращаться в Россию
Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов
Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой
Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию
Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину
Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.