Зеленский предложил пересмотреть запрет символики российской спецоперации

Зеленский предложил разрешить использовать символику российской спецоперации в музеях

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о запрете символики российской спецоперации. Глава государства предложил пересмотреть его, разрешив использовать запрещенные символы в музеях и учебниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон о запрете символики был передан на подпись Зеленскому 12 мая, но президент вернул его на повторное рассмотрение с некоторыми изменениями.

Глава государства отметил, что предусмотренный законом перечень случаев, в которых символы можно использовать, не включает в себя их демонстрацию в музеях и на тематических выставках. Также Зеленский предложил разрешить печатать символику в пособиях, учебниках и других материалах научного и учебного характера.

В перечень законных вариантов использования символики российской спецоперации, предложенный Зеленским, также попали реконструкции исторических событий.

1 апреля Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает использование на Украине символов V и Z. В парламенте их признали «символикой военного вторжения».

О начале российской спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин объяснил такое решение сложной обстановкой в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).