Зеленский раскритиковал Макрона

Президент Украины Зеленский заявил, что Макрон зря пытается «найти выход для России»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал лидера Франции Эммануэля Макрона за попытку «найти выход для России». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает. Макрон хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны РФ», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что со стороны иностранных лидеров не очень корректно предлагать ему «некоторые вещи, связанные с уступками касательно суверенитета», чтобы «сберечь лицо [президента России Владимира] Путина».

«Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется, что это несправедливо, это потерянное время», — сказал Зеленский.

Ранее он заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным без посредников и ультиматумов.