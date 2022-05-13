Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным без посредников и ультиматумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — сказал Зеленский.

По его словам, вопрос переговоров с Путиным осложняется с каждым днем, в украинском обществе к этой теме относятся отрицательно.

На вопрос, какого мира хочет Киев, Зеленский ответил, что Россия должна уважать суверенитет, территориальную целостность, народ, язык и традиции Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия априори не отказывается от встречи Путина с Зеленским. «Подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне», — добавил пресс-секретарь.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.